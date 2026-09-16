Стало известно, в какой день недели чаще всего рождаются дети в Рязани

Ранее в соцсетях сотрудники Перинатального центра провели опрос. Согласно его результатам, большинство детей рождались в основном по пятницам (28%). Далее идет понедельник (21%), вторник и четверг (по 16%). Отмечается, что у одной из пациенток Перинатального центра все пятеро детей появились на свет в разные дни недели: с понедельника по пятницу.