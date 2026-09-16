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Сотрудники Рязанского приборного завода представили предприятие на Фестивале работающей молодежи
Молодые специалисты Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в Фестивале работающей молодежи нацпроекта «Молодежь и дети».

Молодые специалисты Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в Фестивале работающей молодежи нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие прошло на базе отдыха «Звездный» в формате палаточного лагеря.

Приборный завод представила делегация, состоящая из 11 работников различных подразделений.

За три дня активисты успели поучаствовать в нетворкинге, играх на командообразование, проектной сессии, образовательных блоках с лекциями, встретились с Первым заместителем Председателя Правительства Рязанской области Денисом Боковым, а также руководителями и представителями рязанских организаций.

В рамках Фестиваля были организованы площадки, где работники ГРПЗ рассказали о деятельности Молодежного центра завода, реализуемых проектах, обменялись опытом с сотрудниками других организаций. Также делегация провела для других участников мастер-класс по городошному спорту, который начал развиваться на заводе после проведения соревнований этим летом.

«Для активной молодежи региона Фестиваль — это уникальная возможность получить новые знания, завести знакомства и обменяться опытом. Мы получили свежие идеи для развития нашего Молодежного центра, рассказали другим участникам об истории, становлении и развитии предприятия — в процессе подготовки мы сами узнали еще больше фактов и деталей. Для нашей команды выезд также стал отличной возможностью сплотиться. Фестиваль помог укрепить связи внутри коллектива, стать еще эффективнее: мы вместе заранее готовили презентационную площадку, украшали свое место в лагере уже на территории, с коллегами из других предприятий пели песни у костра и просто отдыхали, набираясь энергии перед следующими рабочими днями. Выражаем огромную благодарность организаторам мероприятия!» — подчеркнул председатель Молодежного центра ГРПЗ Василий Муранов.

Фестиваль организован Комитетом по делам молодежи Рязанской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Участниками фестиваля стали порядка 100 человек: представители сферы культуры, здравоохранения, молодежных советов предприятий и организаций Рязанской области в возрасте от 18 до 35 лет.