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Соцфонд: работающий отец может получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Отмечается, что отец может оформить отпуск и получать ежемесячное пособие до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Пособие по уходу за ребенком предоставляется именно тому члену семьи, который ушел в отпуск. Это может быть как мама, так и отец, а также работающие бабушки или дедушки. При этом не требуется обязательного трудоустройства матери ребенка, однако пособие не может одновременно получать более одного члена семьи на одного и того же ребенка. Для назначения выплаты отцу необходимо подать заявление по месту работы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и назначении ежемесячного пособия.

Работающие отцы в России смогут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет, если оформят отпуск по уходу за малышом, сообщило Министерство труда и социальной защиты, передает РИА Новости.

Отмечается, что отец может оформить отпуск и получать ежемесячное пособие до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Пособие по уходу за ребенком предоставляется именно тому члену семьи, который ушел в отпуск. Это может быть как мама, так и отец, а также работающие бабушки или дедушки. При этом не требуется обязательного трудоустройства матери ребенка, однако пособие не может одновременно получать более одного члена семьи на одного и того же ребенка.

Для назначения выплаты отцу необходимо подать заявление по месту работы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и назначении ежемесячного пособия.