Соцфонд предупредил о мошенниках, обещающих перевести пенсии в цифровые рубли

Мошенники начали звонить пожилым россиянам и убеждать их, что пенсии принудительно переведут в цифровые рубли. Об этом сообщили в Социальном фонде России. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают о якобы предстоящей конвертации выплат. В Соцфонде подчеркнули, что автоматического перевода пенсий в цифровые рубли не существует. Ведомство напомнило, что нельзя сообщать посторонним коды из СМС и другие данные, которые могут дать доступ к счетам или личным кабинетам.

Мошенники начали звонить пожилым россиянам и убеждать их, что пенсии принудительно переведут в цифровые рубли. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают о якобы предстоящей конвертации выплат. В Соцфонде подчеркнули, что автоматического перевода пенсий в цифровые рубли не существует.

Ведомство напомнило, что нельзя сообщать посторонним коды из СМС и другие данные, которые могут дать доступ к счетам или личным кабинетам.

Проверить информацию о пенсиях и других выплатах можно на официальном сайте Соцфонда.