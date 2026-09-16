Рязанский регион стал одним из лидеров по росту среднего размера автокредита

В августе 2026 года средний размер выданных автокредитов увеличился на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,59 млн рублей. Об этом сообщило НБКИ, ссылаясь на данные кредиторов. В июле 2026 года этот показатель составлял 1,57 млн рублей, что указывает на рост на 1,2% за месяц. Наибольший средний размер автокредитов в августе 2026 года был зафиксирован в Москве (2,1 млн рублей), Московской области (1,89 млн рублей) и Санкт-Петербурге (1,83 млн рублей). Рязанская область продемонстрировала наибольший рост среднего размера автокредита (+15,5%), за ней следуют Чувашская Республика (+15,3%) и Тульская область (+14,4%).

В августе 2026 года средний размер выданных автокредитов увеличился на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,59 млн рублей. Об этом сообщило НБКИ, ссылаясь на данные кредиторов. В июле 2026 года этот показатель составлял 1,57 млн рублей, что указывает на рост на 1,2% за месяц.

Наибольший средний размер автокредитов в августе 2026 года был зафиксирован в Москве (2,1 млн рублей), Московской области (1,89 млн рублей) и Санкт-Петербурге (1,83 млн рублей). Рязанская область продемонстрировала наибольший рост среднего размера автокредита (+15,5%), за ней следуют Чувашская Республика (+15,3%) и Тульская область (+14,4%).

Тем не менее, в некоторых регионах рост был менее значительным: Самарская область (+3,1%) и Иркутская область (+3,7%) показали самые низкие показатели среди 30 регионов-лидеров. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний чек автокредитов стабилизировался на уровне 1,5 — 1,6 млн рублей, однако высокий уровень процентных ставок и рост цен на автомобили сдерживают спрос на кредиты.