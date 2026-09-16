Рязанка стала участницей музыкально-театрального проекта «Классный мюзикл»

На платформе ОК стартовал музыкально-театральный проект «Классный мюзикл» для подростков. Участниками шоу стали ребята 14-17 лет из России и стран СНГ. Героиню из Рязани — Марию Политикову — взял в свою команду певец и ведущий музыкальных шоу «Маска» и «Аватар» на НТВ Вячеслав Макаров. Наставниками «Классного мюзикла» стали Этери Бериашвили, Теона Дольникова, Кирилл Туриченко и Вячеслав Макаров. б. В кастинге приняли участие более 300 человек. Жюри выбрало 20 талантливых детей из разных городов России для участия в реалити. В первых эпизодах проекта участникам предстоит под руководством звёздных наставников выполнить творческие номера в соответствии с недельным заданием.

Рязанка стала участницей музыкально-театрального проекта «Классный мюзикл». Об этом сообщает пресс-служба шоу.

На платформе ОК стартовал музыкально-театральный проект «Классный мюзикл» для подростков. Участниками шоу стали ребята 14-17 лет из России и стран СНГ. Героиню из Рязани — Марию Политикову — взял в свою команду певец и ведущий музыкальных шоу «Маска» и «Аватар» на НТВ Вячеслав Макаров.

Наставниками «Классного мюзикла» стали Этери Бериашвили, Теона Дольникова, Кирилл Туриченко и Вячеслав Макаров. б.

В кастинге приняли участие более 300 человек. Жюри выбрало 20 талантливых детей из разных городов России для участия в реалити. В первых эпизодах проекта участникам предстоит под руководством звёздных наставников выполнить творческие номера в соответствии с недельным заданием.