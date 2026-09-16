Рябков заявил об отсутствии прогресса в урегулировании на Украине

Перспектива урегулирования конфликта на Украине сейчас не стала ближе, чем несколько месяцев назад. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС. По словам Рябкова, одним из главных вопросов для продвижения переговорного процесса остается изменение курса европейских стран.

Перспектива урегулирования конфликта на Украине сейчас не стала ближе, чем несколько месяцев назад. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

По словам Рябкова, одним из главных вопросов для продвижения переговорного процесса остается изменение курса европейских стран.

Рябков также отметил, что Москва внимательно относится ко всему, что поступает из Вашингтона по украинскому урегулированию. При этом, по его словам, заявления американской стороны не всегда подкрепляются конкретными действиями.

Отдельно замглавы МИД заявил, что сейчас нет предпосылок для начала диалога между Россией и США по стратегической стабильности. Москва, по его словам, готова обсуждать этот вопрос после реальных шагов Вашингтона по улучшению двусторонних отношений.