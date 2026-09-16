Павел Малков: в Сасове открыли детский культурно-просветительский центр по нацпроекту «Семья»

Губернатор Павел Малков сообщил, что в Рязанской области расширяется сеть детских культурно-просветительских центров. Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Семья», говорится на сайте регионального правительства. «В Сасове открыли детский культурно-просветительский центр по нацпроекту „Семья“. Библиотека с ранних лет должна быть местом, куда ребенку хочется возвращаться. Для этого в городской детской библиотеке создали пространства для чтения, мастер-классов и встреч», — отметил глава региона. По словам Павла Малкова, в ходе работ закупили почти четыре тысячи книг для детей и взрослых, обновили мебель и стеллажи.

Губернатор Павел Малков сообщил, что в Рязанской области расширяется сеть детских культурно-просветительских центров. Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Семья», говорится на сайте регионального правительства.

«В Сасове открыли детский культурно-просветительский центр по нацпроекту „Семья“. Библиотека с ранних лет должна быть местом, куда ребенку хочется возвращаться. Для этого в городской детской библиотеке создали пространства для чтения, мастер-классов и встреч», — отметил глава региона.

По словам Павла Малкова, в ходе работ закупили почти четыре тысячи книг для детей и взрослых, обновили мебель и стеллажи. Для самых маленьких есть отдельная зона, где можно знакомиться с книгами вместе с родителями. С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводятся индивидуальные занятия.

Как подчеркнул губернатор, это третий такой центр, открытый в регионе в этом году. Два уже работают в рязанском микрорайоне Дягилево и в Спасском округе. Следующий откроется в Михайловском округе. До конца года они также появятся в Рязани, Кадомском и Сараевском округах, заключил Павел Малков.