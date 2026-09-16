Отделение детской реанимации Перинатального центра получило новое оборудование

Отмечается, что в отделение поступил компаундер. Как объяснили в посте, это специальная система, предназначенная для смешивания растворов в стерильных условиях. Аппарат позволяет с высокой точностью составлять индивидуальные смеси для внутривенного введения, в том числе для полного и частичного парентерального питания.