Мошенники начали пугать россиян блокировкой профилей на маркетплейсах

По новой схеме, аферисты присылают жертве уведомление о том, что в ее профиле наблюдается подозрительная активность, в связи с чем якобы происходит блокировка. Злоумышленники просят пройти «проверку», назвав личные сведения и коды из СМС. Выманив данные, мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы, могут оформлять заказы и списывать деньги с привязанных карт.

Мошенники начали пугать россиян блокировкой профилей на маркетплейсах. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

По новой схеме, аферисты присылают жертве уведомление о том, что в ее профиле наблюдается подозрительная активность, в связи с чем якобы происходит блокировка. Злоумышленники просят пройти «проверку», назвав личные сведения и коды из СМС.

Выманив данные, мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы, могут оформлять заказы и списывать деньги с привязанных карт.