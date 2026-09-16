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Минтранс показал, как будет выглядеть знак парковки для многодетных семей
Отмечается, что дизайн знака был выбран по итогам опроса, который Минтранс провёл в июле 2026 года среди подписчиков своего канала в мессенджере «Макс». Участникам предложили семь вариантов, и первый вариант набрал 46% голосов (в опросе приняли участие почти 4 тысячи человек). Именно этот вариант был выбран для представления на фестивале. Сейчас Минтранс работает над корректировкой правил дорожного движения, а следующим этапом станет внесение изменений в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны.

Минтранс показал, как будет выглядеть знак парковки для многодетных семей. Фото публикует РИА Новости.

Отмечается, что дизайн знака был выбран по итогам опроса, который Минтранс провёл в июле 2026 года среди подписчиков своего канала в мессенджере «Макс». Участникам предложили семь вариантов, и первый вариант набрал 46% голосов (в опросе приняли участие почти 4 тысячи человек). Именно этот вариант был выбран для представления на фестивале.

Сейчас Минтранс работает над корректировкой правил дорожного движения, а следующим этапом станет внесение изменений в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны.