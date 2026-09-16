Лавров: нападение Европы на Россию приведет к «очень короткой» войне

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует нападать на западные страны и не имеет подобных интересов. Об этом пишет «Абзац». Выступая на Международном фестивале молодежи, он подчеркнул, что Запад выбрал курс на сдерживание России, включая расширение НАТО вблизи российских границ. Лавров предупредил, что в случае атаки со стороны европейских стран ситуация изменится, и война будет «очень короткой». Он отметил, что Россия не собирается нападать на Европу и не имеет намерений участвовать в конфликте, однако готова ответить на угрозы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует нападать на западные страны и не имеет подобных интересов. Об этом пишет «Абзац».

Выступая на Международном фестивале молодежи, он подчеркнул, что Запад выбрал курс на сдерживание России, включая расширение НАТО вблизи российских границ. Лавров предупредил, что в случае атаки со стороны европейских стран ситуация изменится, и война будет «очень короткой».

Он отметил, что Россия не собирается нападать на Европу и не имеет намерений участвовать в конфликте, однако готова ответить на угрозы.

«Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу… у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая», — заявил он.