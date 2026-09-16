Лантратова: Россия и Украина продолжают переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих

Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что стороны активно обмениваются списками пропавших и пытаются установить судьбу каждого человека. По словам Лантратовой, работа ведётся совместно с Министерством обороны РФ и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем. «Безусловно, мы работаем с Министерством обороны, с омбудсменом Украины — обмениваемся списками без вести пропавших и стараемся понять: если человек в плену, — стараемся выходить на переговоры или устанавливать судьбу».

Россия и Украина продолжают переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Она отметила, что стороны активно обмениваются списками пропавших и пытаются установить судьбу каждого человека.

По словам Лантратовой, работа ведётся совместно с Министерством обороны РФ и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем.

«Безусловно, мы работаем с Министерством обороны, с омбудсменом Украины — обмениваемся списками без вести пропавших и стараемся понять: если человек в плену, — стараемся выходить на переговоры или устанавливать судьбу».