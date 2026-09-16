«Известия»: мошенники стали активнее красть данные детей через сайты с ГДЗ

Мошенники начали создавать поддельные сайты, которые выглядят как образовательные порталы и сайты с готовыми домашними заданиями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Алексея Миронова, эксперта в области информационной безопасности. По его словам, мошенники используют клонированные сайты настоящих учебных ресурсов, чтобы обмануть школьников и их родителей. Он также предупредил, что с развитием технологий, таких как нейросети, мошенничество может стать еще более сложным и опасным. Злоумышленники могут общаться с детьми, выдавая себя за учителей или продавцов ГДЗ. Это делает их сообщения более правдоподобными благодаря технологиям дипфейков, которые могут имитировать голоса и образы знакомых людей.

Мошенники начали создавать поддельные сайты, которые выглядят как образовательные порталы и сайты с готовыми домашними заданиями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Алексея Миронова, эксперта в области информационной безопасности.

По его словам, мошенники используют клонированные сайты настоящих учебных ресурсов, чтобы обмануть школьников и их родителей. Он также предупредил, что с развитием технологий, таких как нейросети, мошенничество может стать еще более сложным и опасным.

Злоумышленники могут общаться с детьми, выдавая себя за учителей или продавцов ГДЗ. Это делает их сообщения более правдоподобными благодаря технологиям дипфейков, которые могут имитировать голоса и образы знакомых людей.