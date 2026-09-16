Мигрант попробовал дать взятку сотруднику ДПС в Рязани, теперь его будут судить

43-летний иностранный гражданин обвиняется в том, что в начале июля 2026 года, будучи остановленным инспекторами ДПС для проверки документов, предложил им деньги, чтобы избежать наказания за нарушения правил дорожного движения. Мужчина попытался дать взятку в размере более 10 тысяч рублей и иностранной валюты. Однако полицейские отказались от денег. В настоящее время он находится под стражей, а дело передано в Рязанский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

В Рязани прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на дачу взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

43-летний иностранный гражданин обвиняется в том, что в начале июля 2026 года, будучи остановленным инспекторами ДПС для проверки документов, предложил им деньги, чтобы избежать наказания за нарушения правил дорожного движения.

Мужчина попытался дать взятку в размере более 10 тысяч рублей и иностранной валюты. Однако полицейские отказались от денег.

В настоящее время он находится под стражей, а дело передано в Рязанский районный суд для дальнейшего рассмотрения.