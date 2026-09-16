Эксперты заявили, что аренда жилья в России впервые с 2020 года начала снижаться
Об этом ТАСС рассказала директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. По ее словам, в сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир уменьшилась на 1,7%, до 31,1 тыс. и 38,8 тыс. рублей соответственно.
Эксперты заявили, что аренда жилья в России впервые с 2020 года начала снижаться. Об этом ТАСС рассказала директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
По ее словам, в сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир уменьшилась на 1,7%, до 31,1 тыс. и 38,8 тыс. рублей соответственно.