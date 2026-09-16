Актриса Наталья Данилова умерла в возрасте 70 лет

Заслуженная артистка России Наталья Данилова умерла 8 сентября в возрасте 70 лет. Об этом РИА Новости сообщили в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. В театре подтвердили смерть актрисы и выразили соболезнования ее близким. Причину смерти, а также дату и место прощания в театре не уточнили. Данилова сыграла десятки ролей в кино и на телевидении. Она известна по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Тайна „Черных дроздов“», «Человек-невидимка», «Жизнь Клима Самгина» и другим картинам.

Заслуженная артистка России Наталья Данилова умерла 8 сентября в возрасте 70 лет. Об этом РИА Новости сообщили в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

В театре подтвердили смерть актрисы и выразили соболезнования ее близким. Причину смерти, а также дату и место прощания в театре не уточнили.

С 1977 по 1992 год Данилова служила в Большом драматическом театре, затем работала в театре «Приют комедианта». С 2001 года актриса была артисткой Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Данилова сыграла десятки ролей в кино и на телевидении. Она известна по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Тайна „Черных дроздов“», «Человек-невидимка», «Жизнь Клима Самгина» и другим картинам.