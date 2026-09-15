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Жителю Касимова грозит до двух лет колонии за наезд на пешехода
В Касимове перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью пешехода. По версии следствия, в декабре 2024 года мужчина ехал на «Ладе» по улицам Касимова. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу он не снизил скорость и не уступил дорогу женщине, которая переходила проезжую часть. В результате водитель сбил пешехода. Женщина получила тяжелые травмы.

В Касимове перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью пешехода. Об этом сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в декабре 2024 года мужчина ехал на «Ладе» по улицам Касимова. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу он не снизил скорость и не уступил дорогу женщине, которая переходила проезжую часть.

В результате водитель сбил пешехода. Женщина получила тяжелые травмы.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

За это преступление ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело направили в Касимовский районный суд для рассмотрения по существу.