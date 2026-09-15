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Жительница Шилова украла 20 тысяч рублей с банковской карты знакомого
В Шилове 43-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковского счета. Уголовное дело направили на рассмотрение, сообщили в региональном УМВД. По данным следствия, 30 мая 2026 года неработающая, ранее неоднократно судимая за кражи и грабеж женщина находилась в доме 56-летнего знакомого. После совместного распития алкоголя мужчина уснул, а его гостья забрала со стола кошелек с банковской картой. Затем женщина попросила знакомую сходить в магазин и снять деньги через банкомат. Так со счета мужчины похитили 20 400 рублей.

В Шилове 43-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковского счета. Уголовное дело направили на рассмотрение, сообщили в региональном УМВД.

По данным следствия, 30 мая 2026 года неработающая, ранее неоднократно судимая за кражи и грабеж женщина находилась в доме 56-летнего знакомого. После совместного распития алкоголя мужчина уснул, а его гостья забрала со стола кошелек с банковской картой. Пин-код карты был ей известен.

Затем женщина попросила знакомую сходить в магазин и снять деньги через банкомат. Так со счета мужчины похитили 20 400 рублей.

Как установило следствие, обвиняемая потратила деньги на одежду, продукты и алкоголь. Она признала вину и полностью возместила причиненный ущерб.

Женщине предъявили обвинение по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража с банковского счета с причинением значительного ущерба. Расследование завершено, дело передали в суд.