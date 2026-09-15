Жители ЦФО назвали «кринж» и «рофл» самыми раздражающими словами

Это следует из опроса книжного сервиса «Литрес» и исследовательского центра Magram MR. Отмечается, что самой раздражающей группой слов стали жаргонизмы и сленг («кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба» и другие) — эту категорию выбрали 25% жителей. На втором месте оказались англицизмы (например, «кейс», «триггерить», «хайп», «фейк» и т. д.). Они раздражают 22% россиян. Третье место (14%) заняли уменьшительно-ласкательные слова («вкусняшка», «кушать», «денежки»).

Жители ЦФО назвали «кринж» и «рофл» самыми раздражающими словами. Это следует из опроса книжного сервиса «Литрес» и исследовательского центра Magram MR.

Отмечается, что самой раздражающей группой слов стали жаргонизмы и сленг («кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба» и другие) — эту категорию выбрали 25% жителей.

На втором месте оказались англицизмы (например, «кейс», «триггерить», «хайп», «фейк» и т. д. ). Они раздражают 22% россиян. Третье место (14%) заняли уменьшительно-ласкательные слова («вкусняшка», «кушать», «денежки»).

Как следует из опроса, к канцеляризмам (например, «согласно», «задействовать», «осуществлять») жители ЦФО оказались терпимее всего: они вызывают раздражение только у 1%. Для сравнения: искажение речевых норм — «от слова совсем», «доброго времени суток» и подобные — назвали 9% россиян.

Уточняется, что почти у каждого десятого участника опроса не вызывают досады какие-либо слова вообще, 9% жителей указали вариант «Таких слов нет».