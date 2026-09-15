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В Солотче мужчина жил в пустующем доме соседа и продавал его вещи
51-летний житель столицы рассказал, что не приезжал в Солотчу уже полтора года. Когда недавно вернулся, то заметил, что из дома пропали две бензопилы, два бензогенератора, два газовых баллона, бензотриммер, телевизор, ноутбук, 20 курительных трубок, барометр, самогонный аппарат, мангал, рыболовные удочки. Оперативники управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с экспертами-криминалистами осмотрели помещение и установили, что к краже причастен 64-летний житель поселка Солотча. Злоумышленника задержали. В его сарае нашли часть похищенных предметов.

В Солотче мужчина жил в пустующем доме соседа и продавал его вещи. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

51-летний житель столицы рассказал, что не приезжал в Солотчу полтора года. Когда недавно вернулся, то заметил, что из дома пропали две бензопилы, два бензогенератора, два газовых баллона, бензотриммер, телевизор, ноутбук, 20 курительных трубок, барометр, самогонный аппарат, мангал, рыболовные удочки.

Оперативники управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с экспертами-криминалистами осмотрели помещение и установили, что к краже причастен 64-летний житель поселка Солотча. Злоумышленника задержали. В его сарае нашли часть похищенных предметов.

По предварительной информации полиции, больше года назад мужчина заметил, что один из домов, расположенных неподалеку, долгое время пустует. Злоумышленник взломал замок и установил новый. Дом мужчине понравился, и он стал жить там. Затем начал выносить имущество. Похищенное продавал. Курительные трубки, удочки и несколько других предметов хотел оставить себе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.