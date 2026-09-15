WSJ: глобальный топливный кризис уже наступил

По данным издания, коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются более полугода, а возможности использования стратегических нефтяных резервов практически исчерпаны. Руководители нефтяных компаний подтверждают, что кризис достиг критической точки. Эксперты энергетического рынка предупреждают о том, что отсутствие перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке может привести к дальнейшей эскалации и потере контроля над ситуацией. На фоне обострения конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут для поставок нефти и газа, что уже привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

Глобальный топливный кризис уже наступил, и дальнейшее ухудшение ситуации может привести к серьезным последствиям, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются более полугода, а возможности использования стратегических нефтяных резервов практически исчерпаны. Руководители нефтяных компаний подтверждают, что кризис достиг критической точки.

Эксперты энергетического рынка предупреждают о том, что отсутствие перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке может привести к дальнейшей эскалации и потере контроля над ситуацией.

На фоне обострения конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут для поставок нефти и газа, что уже привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.