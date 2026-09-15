Водители сообщили о пробке перед мостом в сторону Рязани

Информация появилась в соцсетях. По словам очевидцев, на пути из Солотчи возник дорожный затор. В сервисе «Яндекс. Карты» создали обсуждение, где один из водителей уточнил, что в 7:07 произошло ДТП. На данный момент вопрос уладили — машины разъехались.