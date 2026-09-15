В Рязанском районе работодатель трудоустроил экс-полицейского и получил штраф

Установлено, что экс-сотрудника полиции взяли на работу в коммерческую организацию, которая занимается грузовыми перевозками. При этом бывшему работодателю не направили в установленный срок уведомление о его трудоустройстве и тем самым нарушили Федеральный закон «О противодействии коррупции». На юридическое лицо возбудили дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ. В итоге назначен штраф 100 тысяч рублей.

В Рязанском районе бывшего сотрудника полиции приняли на работу с нарушениями. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что экс-сотрудника полиции взяли на работу в коммерческую организацию, которая занимается грузовыми перевозками. При этом бывшему работодателю не направили в установленный срок уведомление о его трудоустройстве и тем самым нарушили Федеральный закон «О противодействии коррупции».

На юридическое лицо возбудили дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ. В итоге назначен штраф 100 тысяч рублей.