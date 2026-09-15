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В Рязанском районе 4 га сельхозземли заросли борщевиком
В Рязанском районе собственнику сельскохозяйственного участка выдали предписание из-за зарастания земли борщевиком Сосновского и сорной растительностью. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора 8 сентября. Специалисты установили, что участок площадью 4 га зарос борщевиком Сосновского, а также травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Это растение входит в перечень опасных инвазивных видов.

В Рязанском районе собственнику сельскохозяйственного участка выдали предписание из-за зарастания земли борщевиком Сосновского и сорной растительностью. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора 8 сентября.

Специалисты установили, что участок площадью 4 га зарос борщевиком Сосновского, а также травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Это растение входит в перечень опасных инвазивных видов.

Признаков проведения агротехнических и агрохимических мероприятий на участке не обнаружили. Также земля не использовалась для выращивания сельскохозяйственных культур или другой сельхоздеятельности.

Собственнику выдали предписание устранить нарушение в установленный срок. Его исполнение Россельхознадзор взял на контроль.