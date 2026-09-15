В рязанской ОКБ провели вторую пересадку почки пациентке из Липецкой области

В Областной клинической больнице Рязани провели вторую пересадку почки 45-летней пациентке из Липецкой области. После операции женщину перевели в палату для дальнейшего наблюдения и контроля состояния, сообщили в региональном Минздраве. Проблемы с почками у пациентки выявили в 2022 году во время диспансеризации. Женщина обратилась на обследование из-за регулярно повышавшегося артериального давления. Анализ крови показал высокий уровень креатинина. На втором этапе диспансеризации пациентке сделали УЗИ и обнаружили кисту. Впоследствии врачи диагностировали поликистоз почек.

В Областной клинической больнице Рязани провели вторую пересадку почки 45-летней пациентке из Липецкой области. После операции женщину перевели в палату для дальнейшего наблюдения и контроля состояния, сообщили в региональном Минздраве.

Проблемы с почками у пациентки выявили в 2022 году во время диспансеризации. Женщина обратилась на обследование из-за регулярно повышавшегося артериального давления. Анализ крови показал высокий уровень креатинина.

На втором этапе диспансеризации пациентке сделали УЗИ и обнаружили кисту. Впоследствии врачи диагностировали поликистоз почек.

Поликистоз — врожденное двустороннее заболевание, при котором ткань почек постепенно замещается множеством кист. По мере их роста функция органов снижается, что может привести к почечной недостаточности.

«Часто кисты образуются и в других органах: печени, легких, поджелудочной железе, яичниках», — рассказал врач-уролог отделения урологии и трансплантации органов, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Рязанской области Дмитрий Карпов.

После пересадки почки пациентка оставалась под наблюдением врачей. В удовлетворительном состоянии ее выписали для дальнейшего наблюдения по месту жительства.