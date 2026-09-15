В Рязанской области стартовал новый этап охоты

С 15 сентября в Рязанской области можно охотиться на зайцев, енотовидных собак, лис и лосей. Охота на уток и гусей открыта с 15 августа. Отмечается, что из‑за двух случаев гибели охотников в других регионах Росгвардия усилила профилактику: владельцам оружия важно иметь при себе документы и перевозить ружьё в чехле отдельно от патронов.

В Рязанской области стартовал новый этап охоты. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

С 15 сентября в Рязанской области можно охотиться на зайцев, енотовидных собак, лис и лосей. Охота на уток и гусей открыта с 15 августа.

Отмечается, что из‑за двух случаев гибели охотников в других регионах Росгвардия усилила профилактику: владельцам оружия важно иметь при себе документы и перевозить ружьё в чехле отдельно от патронов.