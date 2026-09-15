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В Рязанской области пьяный мужчина хотел убить жену металлической трубой
Инцидент произошел в поселке Лесной Шиловского района. По данным полиции, супруги несколько дней выпивали. В какой-то из дней к ним в гости заглянул 40-летний сосед по этажу. Во время застолья 39-летнему хозяину дома показалось, что его 41-летняя жена «нежно улыбнулась» гостю. Мужчина из ревности схватил подвернувшуюся под руку металлическую трубу и пригрозил женщине убийством. Испугавшись, она выбежала в коридор и обратилась за помощью в полицию. Мужчину задержали. Ранее он был неоднократно судим за угрозы убийством супруге. Дознаватель полиции возбудил уголовное дело по ст. 119 УК РФ, по которой му грозит до 2 лет лишения свободы.

В Рязанской области пьяный мужчина хотел убить жену металлической трубой. Об этом сообщает региональная полиция.

Инцидент произошел в поселке Лесной Шиловского района. По данным полиции, супруги несколько дней выпивали. В какой-то из дней к ним в гости заглянул 40-летний сосед по этажу. Во время застолья 39-летнему хозяину дома показалось, что его 41-летняя жена «нежно улыбнулась» гостю. Мужчина из ревности схватил подвернувшуюся под руку металлическую трубу и пригрозил женщине убийством. Испугавшись, она выбежала в коридор и обратилась за помощью в полицию.

Мужчину задержали. Ранее он был неоднократно судим за угрозы убийством супруге.

Дознаватель полиции возбудил уголовное дело по ст. 119 УК РФ, по которой ему грозит до 2 лет лишения свободы.