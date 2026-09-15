В Рязанской области около больницы произошло ДТП

По словам очевидцев, авария с участием мотоциклиста случилась в районе Касимовской ЦРБ. Отмечается, что пострадавших нет. На месте заметили сотрудников ДПС. Официальная информация уточняется.