В Рязани зафиксировали 8-балльные пробки
Сильные пробки отмечены на следующих участках: Московское шоссе (в районе ж/д станций Рязань‑1 и Рязань‑2); Северная окружная дорога; Касимовское шоссе; участок вблизи пересечения Окружной дороги и трассы М‑5.
В Рязани зафиксировали 8-балльные пробки. Об этом сообщабт «Яндекс карты».
Сильные пробки отмечены на следующих участках: Московское шоссе (в районе ж/д станций Рязань‑1 и Рязань‑2); Северная окружная дорога; Касимовское шоссе; участок вблизи пересечения Окружной дороги и трассы М‑5.