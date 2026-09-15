В Рязани потратят 28 миллионов рублей на мониторинг чистоты воздуха

В Рязани объявлен тендер на закупку и установку трех пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, начальная цена контракта 28 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Два пункта установят на улице Крупской № 18Б и улице Новоселов № 55А в Рязани. Еще один будет находится в поселке Турлатово на улице Школьной № 49. Победителю тендера предстоит изготовить и поставить оборудование, а также установить его и ввести в эксплуатацию. Все работы должны быть выполнены в течение 70 дней с момента подписания контракта.

В Рязани объявлен тендер на закупку и установку трех пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, начальная цена контракта 28 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Два пункта установят на улице Крупской № 18Б и улице Новоселов № 55А в Рязани. Еще один будет находится в поселке Турлатово на улице Школьной № 49.

Победителю тендера предстоит изготовить и поставить оборудование, а также установить его и ввести в эксплуатацию. Все работы должны быть выполнены в течение 70 дней с момента подписания контракта.