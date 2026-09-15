В Рязани назвали самые престижные профессии 2026 года

По данным опроса, самой престижной профессией рязанцы считают работу программиста и IT‑специалиста — так ответили 19% респондентов. На втором месте (по 9%) — инженеры и квалифицированные рабочие, а также топ‑менеджеры. Третью строчку разделили врачи и военнослужащие (по 8%). Среди других вариантов — госслужба (5%), финансисты и экономисты (3%), учителя, юристы и аналитики (по 1%). При этом 7% опрошенных считают, что любая профессия может быть престижной, а 3% не видят престижных профессий вообще. Мужчины чаще называли престижными инженерно‑технические и рабочие специальности, военные и госслужбу, женщины — IT, топ‑менеджмент, медицину, а также чаще соглашались, что престижной может быть любая профессия.

В Рязани назвали самые престижные профессии 2026 года. Об этом сообщает сервис SuperJob.

По данным опроса, самой престижной профессией рязанцы считают работу программиста и IT‑специалиста — так ответили 19% респондентов.

На втором месте (по 9%) — инженеры и квалифицированные рабочие, а также топ‑менеджеры. Третью строчку разделили врачи и военнослужащие (по 8%).

Среди других вариантов — госслужба (5%), финансисты и экономисты (3%), учителя, юристы и аналитики (по 1%). При этом 7% опрошенных считают, что любая профессия может быть престижной, а 3% не видят престижных профессий вообще.

Мужчины чаще называли престижными инженерно‑технические и рабочие специальности, военные и госслужбу, женщины — IT, топ‑менеджмент, медицину, а также чаще соглашались, что престижной может быть любая профессия.