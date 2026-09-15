В Рязани дорожники начали новый этап ямочного ремонта

В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог с использованием горячего асфальта. На прошлой неделе дорожные бригады заделывали выбоины на Михайловском шоссе и Первомайском проспекте, а также улицах Новаторов, Островского, Новоселов, Костычева, Трудовой, МОГЭС, Энгельса, Затинной и Грибоедова. На Станкозаводской улице работал патчер, а на улице Космонавтов дорожный профиль выравнивали с помощью гранулянта.

В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог с использованием горячего асфальта. Об этом сообщили в МБУ «Дирекция благоустройства города».

На прошлой неделе дорожные бригады заделывали выбоины на Михайловском шоссе и Первомайском проспекте, а также улицах Новаторов, Островского, Новоселов, Костычева, Трудовой, МОГЭС, Энгельса, Затинной и Грибоедова.

На Станкозаводской улице работал патчер, а на улице Космонавтов дорожный профиль выравнивали с помощью гранулянта.

Сейчас ремонт продолжается как в центре города, так и в спальных районах. Рабочие устраняют повреждения на участках, которые требуют ремонта по итогам обследований.

Фото: МБУ «Дирекция благоустройства города».