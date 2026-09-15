В России планируют обучить граждан безопасной работе с ИИ

Программа обучения будет включать изучение основополагающих принципов функционирования искусственного интеллекта, потенциальных рисков и правил его безопасного использования. В документе подчеркивается, что необходимость такого обучения вызвана фрагментарностью существующих просветительских инициатив, которые не имеют единой методологической основы и не охватывают все возрастные и социальные группы населения. Это приводит к тому, что информация, получаемая россиянами из различных источников, может быть противоречивой, неполной или недостоверной, что дезориентирует людей и снижает эффективность их защитных реакций.