В Госдуме хотят компенсировать до 50% стоимости препаратов для отказа от курения

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил компенсировать до 50% стоимости лекарственных препаратов для лечения никотиновой зависимости за счет бюджета. Как отмечает ТАСС, он предложил включить эти препараты в систему льготного лекарственного обеспечения. По словам Чернышова, компенсация может быть предоставлена после обращения в медицинскую организацию, где будет проведена оценка состояния здоровья и назначено соответствующее лечение. Минздрав должен определить перечень препаратов, порядок их назначения и объем финансирования с учетом медицинской и экономической эффективности. На данный момент граждане часто оплачивают препараты для отказа от курения самостоятельно, хотя система здравоохранения предлагает консультации и лекарственную терапию при наличии показаний.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил компенсировать до 50% стоимости лекарственных препаратов для лечения никотиновой зависимости за счет бюджета. Как отмечает ТАСС, он предложил включить эти препараты в систему льготного лекарственного обеспечения.

По словам Чернышова, компенсация может быть предоставлена после обращения в медицинскую организацию, где будет проведена оценка состояния здоровья и назначено соответствующее лечение. Минздрав должен определить перечень препаратов, порядок их назначения и объем финансирования с учетом медицинской и экономической эффективности.

На данный момент граждане часто оплачивают препараты для отказа от курения самостоятельно, хотя система здравоохранения предлагает консультации и лекарственную терапию при наличии показаний.

Чернышов отметил, что за первые семь месяцев 2026 года в России было приобретено около 3 миллионов упаковок средств для отказа от курения на сумму 4,3 миллиарда рублей.