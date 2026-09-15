Шестерых нетрезвых водителей поймали за сутки в Рязанской области

Сотрудники ГАИ выявили 7397 нарушений ПДД за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Среди нарушений зафиксированы 6 случаев пьяной езды, 1 случай отказа от прохождения медосвидетельствования и 1 случай повторного нетрезвого вождения. Также в области зарегистрировали за сутки 32 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам и 3 аварии, в результате которых 4 человека получили травмы.