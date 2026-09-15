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Рязанский производитель продукции из хлопка повысит эффективность при поддержке экспертов РЦК
Компания «Медителл» приступила к реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса совместно с рабочей группой предприятия проанализируют текущую ситуацию, выявят проблемные участки и разработают рекомендации по их устранению. Так, внедрение современных методов управления и организации рабочих процессов позволит снизить издержки и увеличить производственные мощности. Обучение на платформе производительность.рф поможет широко распространить принципы бережливого производства и повысить профессиональный уровень сотрудников.

Компания «Медителл» приступила к реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Проект направлен на повышение эффективности производства, поиск внутренних резервов и улучшение качества продукции.

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса совместно с рабочей группой предприятия проанализируют текущую ситуацию, выявят проблемные участки и разработают рекомендации по их устранению. Так, внедрение современных методов управления и организации рабочих процессов позволит снизить издержки и увеличить производственные мощности. Обучение на платформе производительность.рф поможет широко распространить принципы бережливого производства и повысить профессиональный уровень сотрудников.

ГК «Медителл» — единственный в России производитель продукции из хлопка с полным циклом производства. Группа компаний образована в 2021 году и состоит из двух заводов: «Русвата» и «Медителл». Последний — новая производственная площадка, на которой выпускаются инновационные медицинские изделия и женская гигиеническая продукция. Производственные мощности двух заводов ГК «Медителл» позволяют обеспечить до 10% рынка нетканого полотна и гигиенических изделий.