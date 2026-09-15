Рязанские энергетики выявили 21 факт незаконного потребления электроэнергии в течение 2026 года

С начала года специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» в ходе совместных с представителями правоохранительных органов и администраций муниципалитетов рейдов выявили 21 факт незаконного потребления электроэнергии общим объемом около 564 тыс. кВтч. Стоимость энергоресурса, предъявленная к оплате нарушителям, составила 2,7 млн рублей.

С начала года специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» в ходе совместных с представителями правоохранительных органов и администраций муниципалитетов рейдов выявили 21 факт незаконного потребления электроэнергии общим объемом около 564 тыс. кВтч. Стоимость энергоресурса, предъявленная к оплате нарушителям, составила 2,7 млн рублей.

Из общего числа нарушений 12 случаев связаны с безучетным потреблением электроэнергии, еще девять — с бездоговорным, то есть самовольным подключением к электрическим сетям. Наибольшее количество нарушений выявлено в Рязанском муниципальном округе, где зафиксировано 11 таких фактов.

Необходимо отметить, что начисления, сформированные расчетным способом, по законодательству носят штрафной характер и призваны кратно компенсировать стоимость незаконно потребленного энергоресурса. Таким образом, честно оплачивать фактически потребленную электроэнергию гораздо выгоднее.

Каждый такой факт — не просто нарушение, а реальная угроза безопасности людей и стабильной работе энергосистемы региона. От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добросовестные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Средства, которые могли быть направлены на развитие и модернизацию электросетевого комплекса, вынужденно расходуются на компенсацию потерь от энерговоровства. Из-за безучетного потребления происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, возрастает риск отключений, пожаров и технологических нарушений.

Если вам стало известно о фактах незаконного подключения к электрическим сетям, вмешательства в работу приборов учета, хищения электроэнергии или использования устройств, искажающих показания приборов учета, сообщите об этом по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно) или по короткому номеру 220 с мобильных устройств.