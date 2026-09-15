Рязанская прокуратура через суд добилась ремонта дороги в посёлке

Ранее прокуратура проводила проверку, во время которой установила, что на проезжей части на улице Вокзальной в рабочем посёлке Александро-Невский есть выбоины, просадки, проломы и колейность. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» привести покрытие проезжей части в нормативное состояние. В итоге дорогу отремонтировали.

Рязанская прокуратура через суд добилась ремонта дороги на улице Вокзальной в рабочем посёлке Александро-Невский. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее прокуратура проводила проверку, во время которой установила, что на проезжей части на улице Вокзальной есть выбоины, просадки, проломы и колейность.

Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием обязать ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» привести покрытие проезжей части в нормативное состояние. В итоге дорогу отремонтировали.