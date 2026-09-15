Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
18°
Чтв, 17
20°
Птн, 18
18°
ЦБ USD 84.24 -0.1 16/09
ЦБ EUR 97.3 -0.46 16/09
Нал. USD 85.11 / 85.00 15/09 18:15
Нал. EUR 99.01 / 100.24 15/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 677
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
1 017
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 494
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
5 136
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы завоевали медали на соревнованиях по греко-римской борьбе
В рязанской Академии единоборств 12-13 сентября прошли соревнования по греко-римской борьбе на призы генерал-лейтенанта ФСБ России, Героя России О. М. Дуканова. Спортсмены из Рязани завоевали медали: 1 место — Дмитрий Матюхин (48 кг); 2 место — Арсений Тамбовский (100 кг); 3 место — Иван Жирнов (38 кг); 3 место — Александр Нестеркин (100 кг).

Рязанцы завоевали медали на соревнованиях по греко-римской борьбе. Об этом сообщает региональный минспорт.

В рязанской Академии единоборств 12-13 сентября прошли соревнования по греко-римской борьбе на призы генерал-лейтенанта ФСБ России, Героя России О. М. Дуканова.

Спортсмены из Рязани завоевали медали:

  • 1 место — Дмитрий Матюхин (48 кг);
  • 2 место — Арсений Тамбовский (100 кг);
  • 3 место — Иван Жирнов (38 кг);
  • 3 место — Александр Нестеркин (100 кг).