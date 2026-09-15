Рязанцы завоевали медали на соревнованиях по греко-римской борьбе
В рязанской Академии единоборств 12-13 сентября прошли соревнования по греко-римской борьбе на призы генерал-лейтенанта ФСБ России, Героя России О. М. Дуканова. Спортсмены из Рязани завоевали медали: 1 место — Дмитрий Матюхин (48 кг); 2 место — Арсений Тамбовский (100 кг); 3 место — Иван Жирнов (38 кг); 3 место — Александр Нестеркин (100 кг).
Рязанцы завоевали медали на соревнованиях по греко-римской борьбе. Об этом сообщает региональный минспорт.
В рязанской Академии единоборств 12-13 сентября прошли соревнования по греко-римской борьбе на призы генерал-лейтенанта ФСБ России, Героя России О. М. Дуканова.
Спортсмены из Рязани завоевали медали:
- 1 место — Дмитрий Матюхин (48 кг);
- 2 место — Арсений Тамбовский (100 кг);
- 3 место — Иван Жирнов (38 кг);
- 3 место — Александр Нестеркин (100 кг).