Рязанцы задыхаются от вони и боятся крыс из-за стихийной свалки тухлых продуктов

Рязанские пенсионеры задыхаются от вони и боятся грызунов и тараканов из-за стихийной свалки тухлых продуктов, которую наблюдают каждый день из окон своего дома. С ситуацией жители двора на Московском шоссе № 45\1 обратились в редакцию РЗН.инфо. Под окнами многоэтажки выросла гора коробок, в которых гниют протухшие овощи, пропавшее мясо, испорченные крупы и другие просроченные продукты. Все это, по словам заявительниц, выносят из местного магазина, расположенного в ТЦ «Ореол». По словам женщины, которая живет на первом этаже и не может открыть окна от вони, мусоровозов у свалки не видно неделями. Продукты разлагаются, привлекая полчища голубей, крыс и тараканов.

Рязанские пенсионеры задыхаются от вони и боятся грызунов и тараканов из-за стихийной свалки тухлых продуктов, которую наблюдают каждый день из окон своего дома. С ситуацией жители двора на Московском шоссе № 45\1 обратились в редакцию РЗН.инфо.

Под окнами многоэтажки выросла гора коробок, в которых гниют протухшие овощи, пропавшее мясо, испорченные крупы и другие просроченные продукты. Все это, по словам заявительниц, выносят из местного магазина, расположенного в ТЦ «Ореол».

По словам женщины, которая живет на первом этаже и не может открыть окна от вони, мусоровозов у свалки не видно неделями. Продукты разлагаются, привлекая полчища голубей, крыс и тараканов.

«Это просто рассадник тараканов и крыс, у нас весь двор из-за этого загажен. Даже травили их в подвалах, но мусорка продолжается… Под окнами гора коробок. Мы боимся пожара — свалка не оборудована. Открыть окна невозможно», — рассказала одна из местных жительниц.

Жители дома также столкнулись с агрессией и угрозами со стороны тех, кто выносит мусор.

«Мы пытались обращаться, но нам сказали, что с ними лучше не связываться, потому что там якобы бандиты», — поделилась страхами женщина.

Пенсионеры пытаются добиться справедливости, но натыкаются на равнодушие инстанций. Местное ТСЖ отказывается работать с жителями и просто игнорирует их просьбы убрать мусор.

Отчаявшиеся рязанки лично ходили в Роспотребнадзор. Там им посоветовали написать жалобу через интернет-приемную. Однако для пожилых людей это стало непреодолимым барьером.

«Мы уже не знаем, как писать, куда… все службы нас бросили. Онлайн мы обращаться не умеем, мы люди пожилые, ходим ко всем лично, а нас пинают», — отметила женщина.