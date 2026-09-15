Рязанцев предупредили об активизации мошенников перед отопительным сезоном

В Рязани зафиксированы случаи телефонного мошенничества перед началом отопительного сезона. Злоумышленники звонят под видом сотрудников ресурсоснабжающих организаций и требуют персональные данные для перезаключения договоров на поставку тепла. МУП «РМПТС» подтверждает, что прямые договоры с жителями уже заключены и их не нужно перезаключать каждый год. Любые звонки с требованием подтвердить личность — это мошенничество.

Рязанцев предупредили об активизации мошенников перед отопительным сезоном. Об этом сообщают рязанские теплосети.

В Рязани зафиксированы случаи телефонного мошенничества перед началом отопительного сезона. Злоумышленники звонят под видом сотрудников ресурсоснабжающих организаций и требуют персональные данные для перезаключения договоров на поставку тепла.

МУП «РМПТС» подтверждает, что прямые договоры с жителями уже заключены и их не нужно перезаключать каждый год. Любые звонки с требованием подтвердить личность — это мошенничество.