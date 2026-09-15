Рязанцев предупредили об аферистах, звонящих от имени министра здравоохранения

Жителей Рязанской области предупредили о мошенниках, звонящих на рабочие и городские телефоны предприятий и организаций, представляясь заместителем председателя правительства региона — министром здравоохранения Александром Пшенниковым. ️"Заявляю официально: я не инициирую эти звонки и не оставляю поручений звонить мне. Не перезванивайте на предложенные мобильные номера! Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам использовать моё имя и доверие к органам власти," - сказал министр.