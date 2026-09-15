Рязанцам напомнили, как оформить ежемесячную выплату из маткапитала

Отмечается, что ежемесячные денежные выплаты до трех лет — одно из направлений распоряжения средствами материнского капитала. Воспользоваться могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на человека. В отделении СФР добавили, что такая мера соцподдержки дает родителям возможность направлять средства маткапитала на повседневные нужды, связанные с содержанием и воспитанием детей. В отличие от единого пособия, для назначения выплаты не применяются правило «нулевого» дохода и оценка имущественной обеспеченности семьи. Ее величина равна одному прожиточному минимуму на ребенка. В регионе он составляет 16 350 рублей.

Рязанцам напомнили, как оформить ежемесячную выплату из маткапитала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Отмечается, что ежемесячные денежные выплаты до трех лет — одно из направлений распоряжения средствами материнского капитала. Воспользоваться могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на человека.

В отделении СФР добавили, что такая мера соцподдержки дает родителям возможность направлять средства маткапитала на повседневные нужды, связанные с содержанием и воспитанием детей. В отличие от единого пособия, для назначения выплаты не применяются правило «нулевого» дохода и оценка имущественной обеспеченности семьи. Ее величина равна одному прожиточному минимуму на ребенка. В регионе он составляет 16 350 рублей. Если в семье несколько детей, которые не достигли трех лет, то оформить получение средств можно на каждого из них.

Заявление оформляется через «Госуслуги», в клиентской службе ОСФР по Рязанской области или МФЦ. Обратиться может только владелец сертификата.