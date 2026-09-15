Россияне пожаловались на проблемы с iPhone после обновления до iOS 27

После обновления операционной системы iPhone до версии iOS 27 некоторые пользователи столкнулись с рядом проблем. Основные жалобы включают отказ от установки новой версии системы, исчезновение российских приложений, сбои в работе функций и другие неполадки. Одной из главных проблем стало то, что телефон показывает, что вместо iOS 27 обновится до старой версии 26.7. После этого система выдает ошибку и отказывается устанавливать новую версию. У некоторых пользователей после таких попыток iPhone перестаёт работать совсем. Отмечается, что у тех, кому всё же удалось обновить устройство, возникли проблемы с российскими приложениями. Некоторые из них исчезли и больше не доступны для скачивания. Другие приложения работают с ограничениями, например, где-то нельзя отправить фото или удалить сообщение.

Россияне пожаловались на проблемы с iPhone после обновления до iOS 27. Об этом пишет Shot.

После обновления операционной системы iPhone до версии iOS 27 некоторые пользователи столкнулись с рядом проблем. Основные жалобы включают отказ от установки новой версии системы, исчезновение российских приложений, сбои в работе функций и другие неполадки.

Одной из главных проблем стало то, что телефон показывает, что вместо iOS 27 обновится до старой версии 26.7. После этого система выдает ошибку и отказывается устанавливать новую версию. У некоторых пользователей после таких попыток iPhone перестаёт работать совсем.

Отмечается, что у тех, кому всё же удалось обновить устройство, возникли проблемы с российскими приложениями. Некоторые из них исчезли и больше не доступны для скачивания. Другие приложения работают с ограничениями, например, где-то нельзя отправить фото или удалить сообщение.

Кроме того, пользователи столкнулись со сбоями в работе функций Apple Intelligence. Обработка снимков выдаёт ошибку, а Siri перестала понимать запросы на русском.