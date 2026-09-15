Российские войска поразили логистический центр в Одесской области

Групповые удары нанесены БПЛА. В результате поражены логистический центр в населенном пункте Великая Балка в Одесской области. Там хранили военные грузы, поступающие на Украину из-за границы. В порту Черноморск поразили морское судно типа «сухогруз» и паром типа «РО-РО». Они доставляли грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, в западных регионах Украины продолжили бить по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые используют для перевозки военных грузов из Европы.

ВС РФ ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 15 сентября сообщили в Минобороны.

Групповые удары нанесены БПЛА. В результате поражены логистический центр в населенном пункте Великая Балка в Одесской области. Там хранили военные грузы, поступающие на Украину из-за границы.

В порту Черноморск поразили морское судно типа «сухогруз» и паром типа «РО-РО». Они доставляли грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Кроме того, в западных регионах Украины продолжили бить по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые используют для перевозки военных грузов из Европы.