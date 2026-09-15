Приток новых продавцов на маркетплейсы снизился летом на 27%

Приток новых продавцов на российские маркетплейсы летом снизился на 27% по сравнению с прошлым годом. На начало сентября на площадках насчитывалось около 800 тысяч селлеров, как сообщил глава совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров. По оценкам Федеральной налоговой службы, их количество достигло 850 тысяч. Эксперты связывают сокращение притока предпринимателей с завершением периода «простого входа» на рынок. Среди факторов, сдерживающих новичков, специалисты отметили усиление конкуренции, рост расходов на логистику и продвижение, а также изменения алгоритмов работы площадок. Тем не менее, крупнейшие маркетплейсы не фиксируют общего снижения числа новых продавцов.

Приток новых продавцов на российские маркетплейсы летом снизился на 27% по сравнению с прошлым годом, сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты России.

На начало сентября на площадках насчитывалось около 800 тысяч селлеров, как сообщил глава совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров. По оценкам Федеральной налоговой службы, их количество достигло 850 тысяч.

Эксперты связывают сокращение притока предпринимателей с завершением периода «простого входа» на рынок. Среди факторов, сдерживающих новичков, специалисты отметили усиление конкуренции, рост расходов на логистику и продвижение, а также изменения алгоритмов работы площадок.

Тем не менее, крупнейшие маркетплейсы не фиксируют общего снижения числа новых продавцов. Например, за январь-август 2026 года на Wildberries зарегистрировалось на 12% больше селлеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С июля склады маркетплейсов также сталкиваются с ударами украинских беспилотников, что привело к повреждениям или уничтожению ряда объектов и находившихся там товаров.