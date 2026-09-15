Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
17°
Срд, 16
18°
Чтв, 17
20°
ЦБ USD 84.34 0.08 15/09
ЦБ EUR 97.76 -0.11 15/09
Нал. USD 85.11 / 84.85 15/09 16:05
Нал. EUR 99.50 / 99.95 15/09 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 549
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
984
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 420
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
5 026
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Павел Малков: акция «Зарядка с чемпионом» впервые проходит во всех муниципалитетах Рязанского региона
Губернатор Рязанской области Павел Малков на стадионе «Рязань-Арена» приветствовал участников спортивно-оздоровительной акции «Зарядка с чемпионом», которая организована в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Акция «Зарядка с чемпионом» проводится в регионе по инициативе Рязанского медицинского университета имени академика И. П. Павлова при поддержке Росмолодежи и Правительства Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков на стадионе «Рязань-Арена» приветствовал участников спортивно-оздоровительной акции «Зарядка с чемпионом», которая организована в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Акция «Зарядка с чемпионом» проводится в регионе по инициативе Рязанского медицинского университета имени академика И. П. Павлова при поддержке Росмолодежи и Правительства Рязанской области.

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что в этом году акция посвящена Году единства народов России, объявленному Президентом РФ В. В. Путиным. «Спорт — это то, что лучше всего объединяет людей независимо от национальности, возраста и профессии. Проекту „Зарядка с чемпионом“ уже больше десяти лет, и с каждым годом в нем становится все больше участников. Только здесь, на „Рязань-Арене“, сегодня собралось порядка 5,5 тысяч студентов и школьников. Акция расширила свои границы. В этом году впервые она проходит во всех муниципалитетах региона», — сказал он. Губернатор отметил, что с этого года «Зарядка с Чемпионом» вошла в новый системный региональный проект «СпортАктиV» и призвал молодежь присоединится к нему. Он поблагодарил за поддержку всех, кто развивает акцию, в том числе спортсменов, которые в ней участвуют. В этом году в областном центре зарядку провели выдающийся каноист, шестикратный чемпион мира, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Захар Петров и бронзовая призерка первенства мира по тхэквондо Милана Абдулгалимова. В акции участвовали и другие заслуженные спортсмены и тренеры региона.

Одновременно «Зарядки с чемпионом» состоялись в Рязани, Сасове, Касимове, Чучковском, Шиловском, Рыбновском, Ухоловском, Спасском и других муниципалитетах, а в течение недели они пройдут во всех округах региона. В рамках акции на стадионе «Рязань-Арена» сводный хор студентов рязанских вузов исполнил гимн Российской Федерации. Состоялся флешмоб, приуроченный к Году единства народов России, парад флагов образовательных учреждений, прошло награждение победителей и призеров региональной Универсиады среди студентов вузов. Также были вручены золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и отмечены рязанцы, удостоенные спортивного звания «Мастер спорта России».

В мероприятии участвовали заместитель Председателя Правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников, министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис, министр образования области Ольга Прушковская, председатель антикоррупционного комитета региона Сергей Сорокин, руководители спортивных объединений и образовательных учреждений региона.