Павел Малков: акция «Зарядка с чемпионом» впервые проходит во всех муниципалитетах Рязанского региона

Губернатор Рязанской области Павел Малков на стадионе «Рязань-Арена» приветствовал участников спортивно-оздоровительной акции «Зарядка с чемпионом», которая организована в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Акция «Зарядка с чемпионом» проводится в регионе по инициативе Рязанского медицинского университета имени академика И. П. Павлова при поддержке Росмолодежи и Правительства Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков на стадионе «Рязань-Арена» приветствовал участников спортивно-оздоровительной акции «Зарядка с чемпионом», которая организована в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Акция «Зарядка с чемпионом» проводится в регионе по инициативе Рязанского медицинского университета имени академика И. П. Павлова при поддержке Росмолодежи и Правительства Рязанской области.

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что в этом году акция посвящена Году единства народов России, объявленному Президентом РФ В. В. Путиным. «Спорт — это то, что лучше всего объединяет людей независимо от национальности, возраста и профессии. Проекту „Зарядка с чемпионом“ уже больше десяти лет, и с каждым годом в нем становится все больше участников. Только здесь, на „Рязань-Арене“, сегодня собралось порядка 5,5 тысяч студентов и школьников. Акция расширила свои границы. В этом году впервые она проходит во всех муниципалитетах региона», — сказал он. Губернатор отметил, что с этого года «Зарядка с Чемпионом» вошла в новый системный региональный проект «СпортАктиV» и призвал молодежь присоединится к нему. Он поблагодарил за поддержку всех, кто развивает акцию, в том числе спортсменов, которые в ней участвуют. В этом году в областном центре зарядку провели выдающийся каноист, шестикратный чемпион мира, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Захар Петров и бронзовая призерка первенства мира по тхэквондо Милана Абдулгалимова. В акции участвовали и другие заслуженные спортсмены и тренеры региона.

Одновременно «Зарядки с чемпионом» состоялись в Рязани, Сасове, Касимове, Чучковском, Шиловском, Рыбновском, Ухоловском, Спасском и других муниципалитетах, а в течение недели они пройдут во всех округах региона. В рамках акции на стадионе «Рязань-Арена» сводный хор студентов рязанских вузов исполнил гимн Российской Федерации. Состоялся флешмоб, приуроченный к Году единства народов России, парад флагов образовательных учреждений, прошло награждение победителей и призеров региональной Универсиады среди студентов вузов. Также были вручены золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и отмечены рязанцы, удостоенные спортивного звания «Мастер спорта России».

В мероприятии участвовали заместитель Председателя Правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников, министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис, министр образования области Ольга Прушковская, председатель антикоррупционного комитета региона Сергей Сорокин, руководители спортивных объединений и образовательных учреждений региона.