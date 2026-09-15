Опубликован прогноз погоды на 16 сентября в Рязанской области
В области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем осадков не прогнозируют. Ветер будет северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 7…12°С, днем — 15…20°С.
Опубликован прогноз погоды на 16 сентября в Рязанской области. Соответствующая информация размещена на сайте регионального ЦГМС.
В области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем осадков не прогнозируют.
Ветер будет северной четверти, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7…12°С, днем — 15…20°С.