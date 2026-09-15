Новый электрокроссовер UMO 5 поступил в продажу в Рязани

В Рязани стартовали продажи UMO 5 — первого автомобиля одноимённого российского бренда, собираемого на московском заводе «Москвич».

В Рязани стартовали продажи UMO 5 — первого автомобиля одноимённого российского бренда, собираемого на московском заводе «Москвич». Как сообщает сайт бренда, электрокроссовер уже доступен в дилерском центре UMO Автоимпорт по адресу: ул. Есенина, 1Б.

UMO 5 представляет собой адаптированную для российских условий версию китайского GAC Aion Y Plus. Проект реализован при участии компании EVM, завода «Москвич» и технологического партнёра «Яндекс Электро», благодаря чему в автомобиль глубоко интегрированы сервисы «Яндекса».

Автомобиль прошёл испытания в условиях Крайнего Севера и создан с учётом особенностей эксплуатации электромобилей в России. Среди ключевых функций — встроенный ИИ-ассистент Алиса, управляющий климатом, стеклоподъёмниками, багажником и люком по голосовой команде. На 14,6-дюймовом экране мультимедиа доступны Яндекс Навигатор, Музыка, Книги, Видео и Кинопоиск.

Доступны удалённое управление через приложение UMO, запас хода до 420 км в летних условиях и быстрая зарядка от 20% до 80% за 30 минут. В комплектации предусмотрен зимний пакет: подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

UMO 5 предлагается в двух версиях:

Про — от 2 590 000 рублей

Макс — от 2 790 000 рублей

Цены указаны с учётом государственной субсидии при покупке электромобиля.